Дети с ДЦП посетят тренировку сборной России

Как сообщают СМИ, 5 октября на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск» состоится тренировка сборной России, в которой примут участие 10 детей с ограниченными возможностями.



Помимо этого сборная Россия пригласила детей на матч против Южной Кореи, который состоится 7 октября на «ВЭБ Арене» в 17-00 по московскому времени.



Недавно президент РФ Владимир Путин выразил надежду на достойное выступление сборной России на чемпионате мира 2018.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте