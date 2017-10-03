В «Томи» прокомментировали слухи о том, что команда с мая не получает зарплату

В «Томи» прокомментировали появившуюся в прессе информацию о том, что игроки и тренерский штаб клуба с мая текущего года не получают заработную плату. Напомним, что в июле на клуб в качестве обеспечительной меры за долги по зарплате был наложен запрет на регистрацию новых игроков.

«В острой фазе финансовый вопрос сейчас не стоит. Те проблемы, о которых много говорили зимой и в прошлом году, остро перед клубом в этом году не стоят. Есть небольшие задолженности, но абсолютно ясна картина, что и когда мы получим. У нас есть представление и понимание, как этот вопрос будет решаться. Сейчас нас больше волнуют проблемы не финансового, а спортивного характера», - сообщили в пресс-службе «Томи».

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