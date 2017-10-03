Путин: «Нужно доработать Концепцию наследия чемпионата мира по футболу»

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Министерству спорта требуется доработать Концепцию наследия чемпионата мира 2018 по футболу и сделать акцент на создание юношеских и детских футбольных центров.
«Концепция наследия чемпионата мира по футболу утверждена Минспортом еще в 2015 году, однако исчерпывающей ее вряд ли можно признать. Я прошу доработать документ с учетом позитивного опыта наследия Универсиады в Казани в 2013 году и Игр в Сочи в 2014 году и утвердить на уровне правительства.
Здесь целесообразно использовать и опыт подготовки юных хоккеистов в сочинском „Сириусе“, и предусмотреть создание в регионах, принимающих матчи чемпионата, всероссийских детских футбольных центров. Инфраструктура будет готова».
Ранее Путин уже затрагивал тему касательно юношеского футбола в России.
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- Стадионы строятся не по принципу удобства и современным требованиям, а для разворовывания денег.
- Чиновникам главное не качественно выполнить свою задачу, а вовремя отчитаться.
- Вопрос: Что у нас с футболом? Ответ: Да всех порвём!
Не менее десяти лет назад Путин провозгласил лозунг: спорт - здоровье нации. Что с тех пор изменилось? Да только цены возросли на всевозможные кружки спортивные, ни качества, ни результатов, ни детских школ, ни поиска талантов - ничего нет, мы по-прежнему только всё это планируем.
Может просто перестать слушать всех этих болтунов? Мне кажется, это самое разумное.
- Стадионы строятся не по принципу удобства и современным требованиям, а для разворовывания денег.
- Чиновникам главное не качественно выполнить свою задачу, а вовремя отчитаться.
- Вопрос: Что у нас с футболом? Ответ: Да всех порвём!
Не менее десяти лет назад Путин провозгласил лозунг: спорт - здоровье нации. Что с тех пор изменилось? Да только цены возросли на всевозможные кружки спортивные, ни качества, ни результатов, ни детских школ, ни поиска талантов - ничего нет, мы по-прежнему только всё это планируем.
Может просто перестать слушать всех этих болтунов? Мне кажется, это самое разумное.