Источник: «Бэйл восстановится к матчу с „Тоттенхэмом“»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл повредил икроножную мышцу и угодил в лазарет «сливочных». Тем не менее, испанские источники утверждают, что травма валлийца не настолько серьезна, как предполагалось ранее.

Изначально появилась информация о месяце реабилитации. Вероятно, футболист действительно пропустит матчи сборной Уэльса с Грузией и Ирландией, однако к лигочемпионскому поединку с «Тоттенхэмом» Бэйл будет в полной боеготовности. Эта встреча состоится 17 октября, то есть меньше, чем через две недели.

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