Стротман травмировал бедро в матче с «Миланом»

Полузащитнику «Ромы» Кевину Стротману удалось провести на поле лишь 30 минут в матче с «Миланом». Игрок получил травму и попросил о замене. Сегодняшнее обследование выявило повреждение мышцы бедра, и теперь за состоянием футболиста сборной Нидерландов будет вестись ежедневное наблюдение.

«В среду Кевин прошел медицинские тесты, подтвердившие ушиб в районе левой мышцы квадрицепса», - сообщила пресс-служба «волков».

Отмечается, что Стротман уже начал программу реабилитации, однако о сроках восстановления игрока пока ничего неизвестно.

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