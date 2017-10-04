Милик дал 20 тысяч евро на операцию соотечественнику

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик помог своему соотечественнику Конраду Новаку собрать деньги на операцию. Сам Милик страдает от регулярных травм колена и оперируется в лучшей клинике в Риме. Когда он узнал, что его 22-летний соотечественник из клуба «Гурник Забже» Новак получил аналогичную травму колена, но не может собрать денег на лечение, он ему помог. Милик выделил 20 тысяч евро, которых хватило на операцию Новаку в Риме.

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