Милик дал 20 тысяч евро на операцию соотечественнику

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • США. МЛС
  • Товарищеские матчи. Сборные
17:00 Матч завершен Строгино 6:2 Динамо Бр
  • Главные новости
  • Все новости
19:55
Каррера: «Не считаю, что „Спартак“ лишился шансов на чемпионство»59
18:59
Прядкин: «Видеоповторы могут быть внедрены со следующего сезона»29
18:35
Неймар покинул тренировку сборной Бразилии после столкновения с Паулиньо19
16:48
Президент «Анжи»: «Мне надоело это гадское судейство в одну сторону»94
13:59
«Зенит» - самый посещаемый клуб Премьер-Лиги в текущем сезоне, «Спартак» - 2-й287
21:36
Федун: «Видеоповторы помогут нашему футболу»0
21:29
Лукаку может пропустить матч с Боснией, но сыграть Кипром0
21:19
Сборная Бразилии может вызвать Жоржиньо, если ему не дадут шанс итальянцы0
21:02
Дзаккардо перебрался на Мальту2
20:50
Саа: «Фергюсон в МЮ фактически убил меня у всех на глазах»3
20:44
Божинов разорвал контракт с «Лозанной»1
20:40
Кейн: «Алли улучшит свою дисциплину»2
20:36
Фернандиньо: «У „Манчестер Сити“ есть деньги на Роналду и Месси»10
20:35
Вагнер: «Не помню свой тост на свадьбе Клоппа — слишком много выпил!»4
20:25
Уткин: «Не уверен, что „Барселона“ не может потерять 7 очков»15
20:15
Ройс: «Скоро я получу последнюю возможность попробовать что-то новое»4
20:13
Матч ЮАР - Сенегал будет переигран 10 ноября1
20:09
Лёв: «Поражения немецких клубов в еврокубках - это тревожно»4
20:05
Думбия получил травму, симулируя во время игры с «Барселоной»12
19:49
Саутгейт: «У Англии есть несколько игроков, которые могут быть капитанами»1
19:40
Арбелоа - Пике: «Кто сеет ветры, тот пожинает бури»10
19:35
А. Егоров: «Не вижу, чтобы в России арбитры помогали определённым клубам»6
19:35
Будогосский: «Решение о введении видеоповторов потянет за собой целый комплекс проблем»11
19:24
Стротман травмировал бедро в матче с «Миланом»1
19:09
Агент: «Я предлагал Адьяпонга „Наполи“, но они рассматривали другие варианты»0

Милик дал 20 тысяч евро на операцию соотечественнику

сегодня, 20:57

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик помог своему соотечественнику Конраду Новаку собрать деньги на операцию. Сам Милик страдает от регулярных травм колена и оперируется в лучшей клинике в Риме. Когда он узнал, что его 22-летний соотечественник из клуба «Гурник Забже» Новак получил аналогичную травму колена, но не может собрать денег на лечение, он ему помог. Милик выделил 20 тысяч евро, которых хватило на операцию Новаку в Риме.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
nikolah
сегодня в 21:03
Респект!
здоровья Аркадиушу,начинал резво,а потом травма ,и в этом году опять 25...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100