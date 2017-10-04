Неймар покинул тренировку сборной Бразилии после столкновения с Паулиньо

Неймар досрочно завершил тренировку в сборной Бразилии накануне отборочного матча чемпионата мира-2018 с Боливией. По информации зарубежной прессы, форвард ПСЖ столкнулся с полузащитником «Барселоны» Паулиньо и нападающим «Шаньдун Лунен» Диего Тарделли, в результате чего получил травму.

Игровой момент не был жестким, тем не менее Неймар принял решение досрочно покинуть тренировку и впоследствии отправился в тренажерный зал к соотечественникам Маркиньосу и Фернандиньо.

Напомним, что 30 сентября Неймар забил свой 300-й гол в карьере.

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