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Неймар покинул тренировку сборной Бразилии после столкновения с Паулиньо

сегодня, 18:35
БоливияБоливия-:-БразилияБразилияЗавтра в 23:00 Не начался

Неймар досрочно завершил тренировку в сборной Бразилии накануне отборочного матча чемпионата мира-2018 с Боливией. По информации зарубежной прессы, форвард ПСЖ столкнулся с полузащитником «Барселоны» Паулиньо и нападающим «Шаньдун Лунен» Диего Тарделли, в результате чего получил травму.

Игровой момент не был жестким, тем не менее Неймар принял решение досрочно покинуть тренировку и впоследствии отправился в тренажерный зал к соотечественникам Маркиньосу и Фернандиньо.

Напомним, что 30 сентября Неймар забил свой 300-й гол в карьере.

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Все комментарии
Alex12357
сегодня в 19:56
Какие здесь великие знатоки футбола ,а сборная России бултыхается за 6-десятком ,да и в РФП клубы без иностранных футболистов -0,а рассуждают,делают доводы ,как говорят в народе сначала своё г...о нужно убрать и навести порядок ,а потом указывать другим!
Марк Аврелий ответил Armyan4eG
сегодня в 19:49
Armyan4eG:
Великие люди это врачи. Такие как Цезарь ничего великого и дельного не придумали не изобрели и никого не спасли (разве что люди погибали ради них либо из за них). Даже Муаммар Каддафи по ВЕЛИЧЕЙ)) Наполеонов и Петров 1-ых... Но я согласен Неймар еще ничего не сделал, сопливый еще.
По законам, которые придумал Наполеон, до сих пор живут французы. Он основал Орден почетного легиона, который существует и сейчас. Он придумал консервы и вообще много чего, я бы расписал про всех троих, но не охота.
Wolf77785 ответил Марк Аврелий
сегодня в 19:45
Марк Аврелий:
Великие люди это люди, которые повлияли на ход мировой истории, например Цезарь, Наполеон, Петр Первый и многие другие. Как думаешь, Неймар стоит в одном ряду с ними?
Сравнил, правителей с футболистом, смешно!
Armyan4eG ответил Марк Аврелий
сегодня в 19:37
Марк Аврелий:
Великие люди это люди, которые повлияли на ход мировой истории, например Цезарь, Наполеон, Петр Первый и многие другие. Как думаешь, Неймар стоит в одном ряду с ними?
Великие люди это врачи.
Такие как Цезарь ничего великого и дельного не придумали не изобрели и никого не спасли (разве что люди погибали ради них либо из за них).
Даже Муаммар Каддафи по ВЕЛИЧЕЙ)) Наполеонов и Петров 1-ых...

Но я согласен Неймар еще ничего не сделал, сопливый еще.
ЮЗИК
сегодня в 19:33
Нежный игрок
Alex12357 ответил drug01
сегодня в 19:29
drug01:
Какой же Неймар гамнистый футболист!
У Кержакова -диарея ,а вы тут сплетни собираете ,памперсы Кержакову нужны.
drug01
сегодня в 19:20
Какой же Неймар гамнистый футболист!
Марк Аврелий ответил moralesoul
сегодня в 19:11
moralesoul:
Такая месть))) А вообще все, кто прут на Неймара, успокойтесь. Пацан в 25 лет добился того, чего вы и сотой части за всю жизнь не сделаете.. У великих людей всегда много завистников!
Великие люди это люди, которые повлияли на ход мировой истории, например Цезарь, Наполеон, Петр Первый и многие другие. Как думаешь, Неймар стоит в одном ряду с ними?
Mamaev
сегодня в 19:11
С какой целью его (тарделли) вообще вызывали, отправить пораньше отдыхать Неймара?
Mamaev
сегодня в 19:05
Ооо тарделли, знакомая личность))
barcelona and cruyff
сегодня в 19:04
в результате чего получил травму.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1015115.shtml
Симулировал или и вправду получил травму?))))))
moralesoul
сегодня в 18:51
Такая месть)))

А вообще все, кто прут на Неймара, успокойтесь. Пацан в 25 лет добился того, чего вы и сотой части за всю жизнь не сделаете.. У великих людей всегда много завистников!
Nazi
сегодня в 18:47
Нак вообще его вызвали, сб. Бразилии уже на Мундиале.. Пусть наигрывают молодежь, дело то сделано. Ослы..
ДСА
сегодня в 18:42
Неженка.
10 seconds to stars
сегодня в 18:39
От инстаграма Паулиньо уже отписался?
cevin cigan
сегодня в 18:38
папу пусть позавёт!!!!!!!!!!
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