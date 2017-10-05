Давыдов: «Период карьеры в „Арарате“ навсегда останется в моей памяти»

Нападающий Сергей Давыдов прокомментировал расторжение контракта с «Араратом».

«Я провел четыре замечательных месяца в составе „Арарата“. Этот период карьеры навсегда останется в моей памяти. Мне было очень приятно стать частью потрясающего коллектива. Благодарен клубу за время, проведенное в команде.

Я всегда чувствовал поддержку руководства, партнеров и болельщиков. В каждом матче я пытался выкладываться на максимуме своих возможностей. Но настал момент, когда наши пути должны разойтись. Очень признателен руководству за то, что оно не стало чинить препятствия моему уходу. Желаю „Арарату“ больших побед и достижения новых высот!»

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