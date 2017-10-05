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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
15:30 Матч завершен Сирия 1:1 Австралия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
19:00 66’ Азербайджан 1:1 Чехия
19:00 Идет второй тайм, 65’ Армения 1:5 Польша
21:45 сегодня Северная Ирландия -:- Германия
21:45 сегодня Сан-Марино -:- Норвегия
21:45 сегодня Черногория -:- Дания
21:45 сегодня Румыния -:- Казахстан
21:45 сегодня Англия -:- Словения
21:45 сегодня Мальта -:- Литва
21:45 сегодня Шотландия -:- Словакия
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Давыдов: «Период карьеры в „Арарате“ навсегда останется в моей памяти»

сегодня, 18:55

Нападающий Сергей Давыдов прокомментировал расторжение контракта с «Араратом».

«Я провел четыре замечательных месяца в составе „Арарата“. Этот период карьеры навсегда останется в моей памяти. Мне было очень приятно стать частью потрясающего коллектива. Благодарен клубу за время, проведенное в команде.

Я всегда чувствовал поддержку руководства, партнеров и болельщиков. В каждом матче я пытался выкладываться на максимуме своих возможностей. Но настал момент, когда наши пути должны разойтись. Очень признателен руководству за то, что оно не стало чинить препятствия моему уходу. Желаю „Арарату“ больших побед и достижения новых высот!»

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Все комментарии
AntiherQ1488 ответил Ерден
сегодня в 19:54
Ерден:
Если это у вас не укладывается в голове, возьмите мешочек
А ты, все воспринимаешь буквально?
Ерден ответил AntiherQ1488
сегодня в 19:51
AntiherQ1488:
На горе Арарат растет вкусный виноград. Вообще, это позор для России. Совок распадался, все эти гордые народы выгоняли русских. Нам без вас будет лучше, уходите, кричали они. В итоге - свободные страны без гроша в кармане - съехались в ненавистную Россию, заработали на русских людях денег, ну как заработали, все понимают. И в Москве, создают ФК Арарат. У меня вот это - не укладывается в голове.
Если это у вас не укладывается в голове, возьмите мешочек
AntiherQ1488
сегодня в 19:48
На горе Арарат растет вкусный виноград.
Вообще, это позор для России.
Совок распадался, все эти гордые народы выгоняли русских. Нам без вас будет лучше, уходите, кричали они.
В итоге - свободные страны без гроша в кармане - съехались в ненавистную Россию, заработали на русских людях денег, ну как заработали, все понимают.
И в Москве, создают ФК Арарат.
У меня вот это - не укладывается в голове.
VIPded
сегодня в 19:36
Конечно. За зряплаты профессиональные с почти что любителями играть...)))
DEXEZ
сегодня в 19:35
«Период карьеры в „Арарате“ навсегда останется в моей памяти» - сказал Давыдов, вытирая холодный пот с лица...
eaguar
сегодня в 19:34
ПФЛ великая лига , однако .
ЭJlvIS
сегодня в 19:28
Зачем так врать? Легче вспоминать период за Рубин или Динамо. Шаблонные слова. Даже больше лицемерные
Байкал-38
сегодня в 19:17
Арарат (Москва) и «Comedy Club» армяне придумали видать с одной целью!
Василий 50
сегодня в 19:03
Давыдов, не тот человек, а "Арарат", не тот клуб, чтобы о них говорить.
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