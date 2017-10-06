«Ливерпуль» 14 октября откроет на «Энфилде» трибуну Далглиша

«Ливерпуль» 14 октября откроет трибуну имени Кенни Далглиша. В этот день состоится матч 8-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

Сейчас ведутся последние подготовительные работы по приведению трибуны и ее функционала в порядок. Перед матчем на стадионе также покажут лучшие моменты игры Далглиша за мерсисайдцев.

В качестве игрока Далглиш выступал за «красных» с 1977 года и за это время выиграл 6 чемпионских титулов, 3 Кубка европейских чемпионов, Кубок Англии, 4 Кубка Футбольной лиги, 7 Суперкубков Англии и Суперкубок Европы.

В 1985 году шотландец встал у руля команды, завоевав еще 3 чемпионских титула, 2 Кубка Англии и 4 Суперкубка Англии. В 2011 году тренер вернулся и год спустя добыл с мерсисайдцами Кубок Лиги.

#LFC will celebrate the official unveiling of the Kenny Dalglish Stand to fans at the clash with Manchester United: https://t.co/4chM2EmHwM pic.twitter.com/eWHCTS9qsI — Liverpool FC (@LFC) 6 октября 2017 г.

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