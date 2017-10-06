Аргентина нанесла 73 удара за последние 5 матчей, но не забила ни разу

Продолжается голевая засуха сборной Аргентины в матчах отбора к ЧМ-2018. Последний свой гол команда организовала в поединке с Чили (1:0), тогда отличился Лионель Месси. С тех пор «альбиселесте» 4 матча сами забить не могут, а результативная ничья с Венесуэлой (1:1) далась лишь за счет автогола защитника Рольфа Фельтшера. Таким образом, после игры с Чили Аргентина нанесла 73 удара по воротам соперника, но не забила ни разу.
Напомним, что помимо Месси в атаке у Аргентины во время отбора играли такие звезды, как Гонсало Игуаин и Пауло Дибала ("Ювентус"), Мауро Икарди ("Интер"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити").
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https://youtu.be/0OFA6U8YrdQ
В последнем матче должно прорвать.
В последнем матче должно прорвать.