Аргентина нанесла 73 удара за последние 5 матчей, но не забила ни разу

Продолжается голевая засуха сборной Аргентины в матчах отбора к ЧМ-2018. Последний свой гол команда организовала в поединке с Чили (1:0), тогда отличился Лионель Месси. С тех пор «альбиселесте» 4 матча сами забить не могут, а результативная ничья с Венесуэлой (1:1) далась лишь за счет автогола защитника Рольфа Фельтшера. Таким образом, после игры с Чили Аргентина нанесла 73 удара по воротам соперника, но не забила ни разу.

Напомним, что помимо Месси в атаке у Аргентины во время отбора играли такие звезды, как Гонсало Игуаин и Пауло Дибала ("Ювентус"), Мауро Икарди ("Интер"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити").

73 - #Argentina have not scored any of their last 73 shots in WC Qualifiers (last goal: #Messi v Chile). Drought. pic.twitter.com/5y1GT6sGvd — OptaJavier (@OptaJavier) 6 октября 2017 г.

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