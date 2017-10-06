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02:30 Матч завершен Чили 2:1 Эквадор
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Аргентина потеряла очки в домашнем матче с Перу

сегодня, 04:27
АргентинаАргентина0 : 0ПеруПеруМатч завершен

В матче 17-го тура южноамериканского отбора к ЧМ-2018 сборная Аргентины дома не смогла одержать победу над командой Перу.

Буэнос-Айрес, стадион «Альберто Армандо».

Аргентина – Перу – 0:0 

Аргентина: Ромеро, Меркадо, Маскерано, Отаменди, Акунья, Билья, Банега (Гаго 60 (Перес 66)), Ди Мария (Ригони 46), Месси, А. Гомес, Бенедетто.
Главный тренер: Хорхе Сампаоли.

Перу: Гальесе, А. Родригес, Корсо, Араухо, Трауко, Герреро, Фарфан (Поло 70), Тапиа (Акино 78), Пенья (Картахена 53), Йотун, Флорес.
Главный тренер: Рикардо Гарека.

Предупреждения: Билья 14, Фарфан 22, Тапиа 37, Герреро 60, Акунья 90.

Судья: Вилтон Сампайо (Бразилия).

В прошлом туре аргентинцы не смогли обыграть сборную Венесуэлы (1:1).

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Все комментарии
Спагетти
сегодня в 05:27
Аргентина походу не выйдет на ЧМ, ведь у них в составе играет ригони, они бы еще паредеса с дриусси выпустили;)))
cska plus
сегодня в 05:20
А как же президент Барселоны, ничего?
Дедуктор
сегодня в 05:13
Говорят, меська загордился. Дык, возьми его и замени. Последний матч надо выигрывать аргам обязательно. С Дибалой, но без Меськи. Меська всем уже всё доказал. Нешто, не дошло?
Lionel Messi-10
сегодня в 05:11
Акунья,Бенедито, Гаго, Перес,Ригони, Гомес, кто все эти люди??
Последний тур будет огненным
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 05:10
Кто-то проклял эту команду. Хотя понятно, там же Ригони играл).
Матч упущенных возможностей. Жаль Месси, но у него такие партнёры, что с убойных позиций, на которые он выводил их, умудрялись не попадать в ворота. Перу с двухэтажным автобусом!). Бились перуанцы, да и вратарь поймал струю). Молодцы чё!
Ty4ka98
сегодня в 04:59
Вот еще появился некий шанс выйти даже с ничьей. Если Бразилия выигрывает у Чили с разницей больше 2-ух, то тогда Арги обгонят их по дополнительным показателям и смогут выйти, как минимум, через отбор.
UDAFF ответил Bavaria_M
сегодня в 04:59
Bavaria_M:
ничего перу просто повезло. что велики игрок современности меси не играл в этом матче. и если бы не травма из за которой он вне игры. то из перу бы сделал пюрешку эх.
Пюрешку псж сделал из твоей баварии ахахах
barcelonistas ответил InterChampion
сегодня в 04:57
Спасибо!)
barcelonistas ответил Ty4ka98
сегодня в 04:57
Пардон!!!
InterChampion
сегодня в 04:53
Дома Эквадор в ничего для них не решающем матче автобус парковать не будет, так что шансы забить будут, но забить надо больше чем пропустить)
VAMOS ARGENTINA!
InterChampion ответил barcelonistas
сегодня в 04:52
barcelonistas:
Как это? А если Перу и Колумбия побеждают?
они между собой играют
Ty4ka98 ответил barcelonistas
сегодня в 04:51
barcelonistas:
Как это? А если Перу и Колумбия побеждают?
Ну, сударь, явно у вас нехватка информации, т.к. Перу и Колумбия играют между собой.
dargo
сегодня в 04:51
чудовищное невезение аргентинцев, но Парагвай подарил им шанс - будет несправедливо если Аргентина не поедет в Россию, а по игре непонятно почему Дибала в запасе, а играет полено Бенедетто, который запорол кучу моментов, абсурд!!!!! но победа над Эквадором даст как минимум 5 место, удача аргентинцам!!!!
barcelonistas ответил Ty4ka98
сегодня в 04:50
Как это? А если Перу и Колумбия побеждают?
Obdulio Varela
сегодня в 04:48
Бомжацкое проклятие привезли в сборную некоторые ребятки
Байкал-38
сегодня в 04:46
Аргентина ау!
InterChampion
сегодня в 04:46
Аргентинским звездам надо в срочном порядке скинуться для Эквадора иначе возможен пролет над Россией.
VAMOS ARGENTINA!
BESTjuventus10
сегодня в 04:46
Тренер аргов тупень просто. Играли какие то ноунеймы из боки а дибала и икарди сидели на лавке. Месси столько моментов создавал и все мимо. Счет 0 - 0 а сампаоли выпускает опорника вместо усиления атаки. В эквадоре им жо пу порвут. Аргам не повезло. В россию попадут только чудом теперь.
vinyardrip
сегодня в 04:45
Ваще хотел бы на полюбоваться на месси в составе сборной россии)) Это было бы просто феноменально) Было бы чем оправдаться)) И тренер - тренеришко и игроки - игрочишки. Печально, но факт - нифига я не вижу величия мессии)) Или у него такая миссия, тип как у камеди клаб, народ веселить?
Ty4ka98 ответил barcelonistas
сегодня в 04:44
barcelonistas:
Теперь все зависит не от Аргентины. Стоило ли Месси возвращаться?
Как раз-таки, как я уже писал, только от них. Если победа - то проход. Если же нет - то все (ну, почти все).

Если они не смогут выиграть следующий матч, то это почти все. Там такие расклады: если ничья у Аргентины, то нужно чтобы Парагвай проиграл аутсайдеру Венесуэле, а Перу проиграл Колумбии, и тогда они выйдут с 5-го места.
Знак со стрелкой на груди
сегодня в 04:42
Пенальти коротышу не дали. Вот так и заруинил мне пресс мелкий :)
kanuni
сегодня в 04:41
Я надеюсь здешние эксперты понимают что проигрыш Эквадору означает вылет, так как Арги находятся на шестом месте.
vinyardrip ответил Serge Boykov
сегодня в 04:40
Serge Boykov:
Месси играл вообще-то
Ты че, он играет, только когда забивает)) Не спорь с идолопоклонниками)) Все виноваты, но никогда великий и богоподобный)) Он че, разве капитан? Вот если бы ему в партнеры сборников испании или фиг с ним бразилии, то реально было бы совсем другое дело))
Ty4ka98
сегодня в 04:40
Сампаоли вообще крутой мужик. Выпустил Гаго, который через пару минут травмировался, и его заменил Перес. 2 замены в опорную зону за 5 минут.
barcelonistas
сегодня в 04:39
Теперь все зависит не от Аргентины.

Стоило ли Месси возвращаться?
Тага Дага
сегодня в 04:38
Как Ригони не попал с двух метров не могу понять. .удачи последнем матче..почему не играл Дибала..не могу понять, а так Аргентина должна была выиграть 3,4-0..ну Месси как всегда был на высоте..
InterChampion
сегодня в 04:38
Хорошо что Колумбия потеряла очки (проиграла) иначе шансов практически не было бы.
vinyardrip
сегодня в 04:38
Смесси - это реально уже не смешно.. Тянет прям всех.. На дно?
Ty4ka98 ответил Serge Boykov
сегодня в 04:37
Serge Boykov:
Там 4 сборные будут спорить кто выйдет....Перу,Колумбия,Чили и Аргентина!
5 сборных. Парагвай забыл.

Вообще, Аргентина весь второй тайм осаждала ворота Перу, очень много нереализованных выходов 1 на 1 у аргентинцев - просто кошмар.

Ситуация накаляется перед очень сложным выездом в Эквадор, в горы.

Вообще, если Аргентина побеждает в том матче, то они выходят или в отбор, или напрямую в ЧМ. Так что все в ногах аргентинцев.
Serge Boykov ответил Bavaria_M
сегодня в 04:36
Bavaria_M:
ничего перу просто повезло. что велики игрок современности меси не играл в этом матче. и если бы не травма из за которой он вне игры. то из перу бы сделал пюрешку эх.
Месси играл вообще-то
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