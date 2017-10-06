Аргентина потеряла очки в домашнем матче с Перу

В матче 17-го тура южноамериканского отбора к ЧМ-2018 сборная Аргентины дома не смогла одержать победу над командой Перу.
Буэнос-Айрес, стадион «Альберто Армандо».
Аргентина – Перу – 0:0
Аргентина: Ромеро, Меркадо, Маскерано, Отаменди, Акунья, Билья, Банега (Гаго 60 (Перес 66)), Ди Мария (Ригони 46), Месси, А. Гомес, Бенедетто.
Главный тренер: Хорхе Сампаоли.
Перу: Гальесе, А. Родригес, Корсо, Араухо, Трауко, Герреро, Фарфан (Поло 70), Тапиа (Акино 78), Пенья (Картахена 53), Йотун, Флорес.
Главный тренер: Рикардо Гарека.
Предупреждения: Билья 14, Фарфан 22, Тапиа 37, Герреро 60, Акунья 90.
Судья: Вилтон Сампайо (Бразилия).
В прошлом туре аргентинцы не смогли обыграть сборную Венесуэлы (1:1).
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Последний тур будет огненным
Последний тур будет огненным
Матч упущенных возможностей. Жаль Месси, но у него такие партнёры, что с убойных позиций, на которые он выводил их, умудрялись не попадать в ворота. Перу с двухэтажным автобусом!). Бились перуанцы, да и вратарь поймал струю). Молодцы чё!
Матч упущенных возможностей. Жаль Месси, но у него такие партнёры, что с убойных позиций, на которые он выводил их, умудрялись не попадать в ворота. Перу с двухэтажным автобусом!). Бились перуанцы, да и вратарь поймал струю). Молодцы чё!
VAMOS ARGENTINA!
VAMOS ARGENTINA!
VAMOS ARGENTINA!
VAMOS ARGENTINA!
Если они не смогут выиграть следующий матч, то это почти все. Там такие расклады: если ничья у Аргентины, то нужно чтобы Парагвай проиграл аутсайдеру Венесуэле, а Перу проиграл Колумбии, и тогда они выйдут с 5-го места.
Если они не смогут выиграть следующий матч, то это почти все. Там такие расклады: если ничья у Аргентины, то нужно чтобы Парагвай проиграл аутсайдеру Венесуэле, а Перу проиграл Колумбии, и тогда они выйдут с 5-го места.
Стоило ли Месси возвращаться?
Стоило ли Месси возвращаться?
Вообще, Аргентина весь второй тайм осаждала ворота Перу, очень много нереализованных выходов 1 на 1 у аргентинцев - просто кошмар.
Ситуация накаляется перед очень сложным выездом в Эквадор, в горы.
Вообще, если Аргентина побеждает в том матче, то они выходят или в отбор, или напрямую в ЧМ. Так что все в ногах аргентинцев.
Вообще, Аргентина весь второй тайм осаждала ворота Перу, очень много нереализованных выходов 1 на 1 у аргентинцев - просто кошмар.
Ситуация накаляется перед очень сложным выездом в Эквадор, в горы.
Вообще, если Аргентина побеждает в том матче, то они выходят или в отбор, или напрямую в ЧМ. Так что все в ногах аргентинцев.