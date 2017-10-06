Сборная Чили переиграла Эквадор

В 17-м туре южноамериканского отбора к ЧМ-2018 сборная Чили вырвала победу у Эквадора.
Сантьяго, стадион «Монументаль Давид Арельяно».
Чили – Эквадор – 2:1 (1:0)
Голы: Варгас 22, Санчес 85 - Ибарра Мина 84
Чили: Браво, Исла, Мена, Медель, Хара, Сильва, П. Эрнандес, Видаль, Вальдивия (Гутьеррес 83), Санчес, Варгас (Родригес 80).
Главный тренер: Хуан Антонио Пицци.
Эквадор: Бангера, Аймар, Арболеда, Рамирес (Ибарра Мина 82), Валенсия, Пресиадо (Гарсес 46), Ибарра, Интриаго (Монкада 76), Орехуэла, Арройо, Айови.
Главный тренер: Хорхе Селико.
Предупреждения: Вальдивия 25, Сильва 51, Видаль 59, Валенсия 66, Ибарра 67.
Судья: Сандро Рикки.
В 16-м туре отборочного этапа чилийцы уступили Боливии (0:1), а Эквадор проиграл Перу (1:2).
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