Парагвай одержал волевую победу над Колумбией, забив два гола в концовке

В 17-м туре южноамериканского отбора ЧМ-2018 сборная Колумбии, ведя в счёте, проиграла Парагваю, пропустив два гола в концовке встречи.

Барранкилья, стадион «Метрополитано Роберто Мелендес».

Колумбия – Парагвай – 1:2 (0:0)

Голы: Фалькао 79 - Кардосо 89, Санабрия 90+2

Колумбия: Оспина, Арьяс, Фабра, Сапата, Д. Санчес, Агилар (Барриос 86), Куадрадо (Гутьеррес 63), Хамес, К. Санчес, Кардона (Чара 75), Фалькао.

Главный тренер: Хосе Пекерман.

Парагвай: Сильва, Гомес, Самудьо (Кардосо 776), Вальдес, Вальбуэна, Морейра (Санабрия 55), Касерес (Пирис 38), Ортис, Гонсалес, О. Ромеро, А. Ромеро.

Главный тренер: Франсиско Арсе.

Предупреждения: Ортис 10, Фабра 12, Сапата 27, Гонсалес 39, Вальдес 57, Фалькао 86, Пирис 87.

Судья: Рикардо Маркес.

В предыдущем туре Парагвай уступил Уругваю (1:2), а Колумбия сыграла вничью с Бразилией (1:1).

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