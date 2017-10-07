Амаури: «Как-то Гвидолин принёс в раздевалку винтовку и направил её на игроков „Палермо“»

Бывший нападающий «Палермо» Амаури вспомнил необычный способ мотивирования своих подопечных от главного тренера Франческо Гвидолина, к которому тот прибегнул в 2006 году.

Тогда в рамках Кубка УЕФА «Палермо» встречался с «Вест Хэмом». В первом матче итальянский клуб победил на выезде со счетом 1:0.

«Я никогда не забуду то, что случилось во время тренировки. Мы готовились к ответной встрече против „Вест Хэма“, а Гвидолин зашел в раздевалку с большой сумкой.

Он достал винтовку, направил ее на игроков „Палермо“ и заявил: „Мы уже ранили их, а теперь вы должны выйти на поле и добить их“.

Помню, что мы с Фабио Симплисио еле сдерживали смех, но это приятное воспоминание».

В ответной встрече «Палермо» разбил «молотобойцев» со счетом 3:0 и прошел дальше.

После увольнения из «Суонси» в 2016 году Гвидолин остается без работы.

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