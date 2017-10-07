Гармаш: «В матче с Хорватией Украине нужна только победа, на неё мы и будем играть»

Полузащитник сборной Украины Денис Гармаш после победы над национальной командой Косова отметил, что игроки «желто-синих» уже думают о решающем матче против сборной Хорватии:

«Волнение присутствовало. Ведь если бы мы сыграли вничью, наши шансы на выход в финальную часть чемпионата мира пропадали бы. Самое главное - это то, что мы выиграли. Я думаю, тренерский штаб и медицинский персонал помогут нам быстро восстановиться. В матче с Хорватией нам нужна только победа, на нее мы и будем играть.

За эту игру тренеры нас поблагодарили, но, конечно, сейчас мы уже думаем об игре против Хорватии.

Марлос? Пять с плюсом. Мне понравились его действия на поле».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте