Киоун: «Рэшфорд станет топ-игроком»

Бывший защитник сборной Англии Мартин Киоун отмечает большой талант нападающего «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Маркуса Рэшфорда:

«Мне нравится то, как Рэшфорд идет в обыгрыш, как ставит задачи перед защитниками.

Все лучшие игроки - Бэйл, Роналду, Месси - начинали как вингеры. Рэшфорду нужно чаще смещаться в центр.

Думаю, он станет топ-игроком, а такие не очень долго остаются привязанными к одной позиции. Левый фланг атаки должен быть лишь его стартовой позицией на грядущем чемпионате мира».

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