Лопетеги: «Сборная Испании гордится выходом на чемпионат мира»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал выход своей дружины на чемпионат мира-2018 после победы над национальной командой Албании:

«Мы рады и гордимся выходом на чемпионат мира, потому что это очень важно для Испании. Игра против Албании была непростой, но мы хорошо справились, забив три гола.

Болельщики были очень хороши. Так мы можем сосредоточиться на позитивных вещах, на футболе. Спорт может объединять страну. Хорошие события нужно праздновать, и мы прыгали, пели и праздновали».

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