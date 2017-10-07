Саутгейт: «Фанатам тяжело полюбить меня, учитывая мою историю в сборной»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт понимает, что многие английские фанаты будут его недолюбливать не только за нынешнюю работу с национальной командой, но и за решающий промах в послематчевой серии пенальти полуфинала Евро-96 против сборной Германии:

«Фанатам тяжело полюбить меня, учитывая мою историю в сборной. Но я ношу этот груз уже 20 лет.

Наслаждаюсь ли я своей работой? Как ни странно, да. Хотя я и не думаю: „Уау, здорово, мы пробились на чемпионат мира“. Однако задача была выйти на чемпионат мира, и мы ее выполнили. Теперь нам нужно продолжать развиваться и становиться сильнее».

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