Шевченко: «Следующий матч финальный»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над сборной Косово (2:0).

«Тяжелый матч, погодные условия — ужасные. Косовары старались, боролись. Наши ребята молодцы, выстояли. Очень грамотно сыграли.

По такому полю очень тяжело играть, я остался доволен самоотдачей, доволен результатом. Я сказал футболистам действовать по ситуации: есть возможность — играйте, нет — боритесь. Поймите, при такой погоде просто невозможно контролировать мяч.

Дебют Марлоса? Он вошел хорошо. Марлос с мячом работает идеально, мы знаем его сильные качества. Он однозначно усилит нашу команду. Следующий матч у нас финальный. Нам нужно выигрывать независимо от сегодняшних результатов наших оппонентов», - сказал Шевченко.

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