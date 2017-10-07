Пануччи: «Сборная Испании - один из фаворитов предстоящего чемпионата мира»

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи после поражения от национальной команды Испании в матче отборочного турнира ЧМ-2018 пророчит «Красной Фурии» борьбу за победу на Мундиале:

«Сборная Испании - один из фаворитов предстоящего чемпионата мира, ведь это опытная команда. Виден их класс. Они с Бразилией и Германией будут бороться за победу на Мундиале. Однако и Италию, если „Скуадра Адзурра“ выйдет на чемпионат мира, будет тяжело отправить домой.

В матче против нас испанцы перемещались очень быстро, мои игроки не привыкли к такому темпу. Желаю удачи Испании!»

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