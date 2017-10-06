Испания громит Албанию и выходит на чемпионат мира

В рамках отборочного матча на чемпионат мира (группа G) Испания разобралась с Албанией.
Аликанте, стадион «Хосе Рико Перес»
Испания – Албания – 3:0 (3:0)
Голы: Родриго 16, Иско 24, Алькантара 27
Испания: Де Хеа, Одриосола, Рамос, Альба, Пике (Начо 60), Сауль, Алькантара, Д. Силва (Асенсио 74), Коке, Иско, Родриго (Адурис 82).
Главный тренер: Хулен Лопетеги.
Албания: Бериша, Иван (Садику 46), Хисай, Весели, Мемолла (Аголи 46), Грезда (Латифи 66), Мемушай, Джака, Каце, Айети, Лулаку.
Главный тренер: Кристиан Пануччи.
Предупреждения: Лулаку 14, Джака 26, Каце 29, Грезда 47, Пике 48, Д. Силва 65, Хисай 70.
Судья: Алексей Еськов.
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