Ругани: «Мы заплатили слишком высокую цену»

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани поделился своими мыслями о ничейном результате матче Италия - Македония.



«Мы ошиблись в том, что решили замедлить темп игры. Во втором тайме наша команда стала держаться ближе к собственным воротам и это стало роковой ошибкой. Мы заплатили слишком высокую цену.



Это именно тот момент, над которым мы должны работать, потому как очень важно играть с высокой интенсивностью. Команда должна быть свирепой и все выжигать на поле, когда начинает лидировать».



Матч Италия - Македония завершился боевой ничьей.

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