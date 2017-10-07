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Киган: «Клопп - подходящий тренер для „Ливерпуля“»

сегодня, 09:40

Бывший игрок и тренер сборной Англии Кевин Киган не разделяет мнения тех, кто критикует главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за то, что тот не может поставить своей команде надежную игру в обороне:

«Я считаю Клоппа отличным тренером. Он подходит „Ливерпулю“.

В АПЛ есть много команд, у которых наблюдаются проблемы при игре в обороне. Да и правила изменили в пользу нападающих - все эти желтые и красные карточки. Стоит защитнику три раза сыграть не в мяч - он отправится отдыхать, поэтому оборонцам приходится действовать осторожно.

Не считаю, что „Ман Сити“, МЮ или „Челси“ здорово действуют в обороне. Это проблема не только „Ливерпуля“. Сегодня футбол заточен под нападение. Вы часто видите нарезку лучших моментов игры в защите?

Клопп - прямой человек, не говорит загадками. Надеюсь, руководство „Ливерпуля“ будет с ним терпеливо, даже если у него не все будет получаться, ведь он подходящий тренер для „красных“».

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Владимир Ушаков
сегодня в 10:14
О чём он говорит, у МЮ и Челси защита на голову выше Ливерпульской, МС на немного,но лучше
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