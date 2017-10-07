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Сарычев: «Чтобы было, если бы наших футболистов били палками?»

сегодня, 10:11
РоссияРоссия-:-Южная КореяЮжная Корея17:00 Не начался

Накануне товарищеского матча сборных России и Южной Кореи, советский голкипер Валерий Сарычев рассказал несколько интересных фактов о восточной стране.

«Когда я только приехал, мне это казалось своего рода дикостью! Тренеры били футболистов по заднему месту - это был один из методов воспитания. Раньше это считалось нормальным явлением, но сейчас так почти никто не делает. Сейчас подобное строго пресекается, людей за это даже дисквалифицируют на несколько лет. А если и попадается кто, так только тренеры старой закалки. Интересно, что было бы, если бы наших футболистов били палками? Иногда это полезно! Это вызвало бы резонанс, но, учитывая, как они сейчас играют, может и нужно где-то для профилактики.

Местные футболисты обязаны служить в армии? Да, это так. Каждый! Ни у кого нет скидок. Если это сильно подвергает риску здоровье, тогда да, могут дать отсрочку или демобилизовать, дать военный билет, как у нас было в советское время. А так все обязаны служить вне зависимости от возраста. Есть два футбольных клуба в чемпионате, в которых играют служащие футболисты: одна армейская команда, другая - полицейская.

Туда попадают только самые лучшие футболисты, игрокам среднего класса там оказаться непросто. Есть тренерский совет, который выбирает футболистов на сезон из тех, кому предстоит служить в армии. Берут лучших из лучших. Во время службы они так же играют в футбол, просто определённое количество времени уделяют ещё и военной подготовке. Это обязательно. По истечению службы, срок которой составляет два года, футболисты всё равно обязаны вернуться в свои клубы».

Ранее тренер сборной Кореи лестно высказывался о России.

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vka1970
сегодня в 10:16
Это смотря какие палки.
Те что у Корейцев, сломаются скорей всего.
Я б предложил нашим дрын дубовый использовать.
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