Головин: «Разгром от МЮ? Опытные ребята в ЦСКА научили всё быстро забывать»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в эфире программы «Футбол России» высказался о крупном поражении от «Манчестер Юнайтед» (1:4) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Были уже такие примеры у нас в Лиге чемпионов – крупные поражения. Поэтому стараюсь уже забывать. На первых порах поражения тяжело было забывать. Но опытные ребята в команде научили быстро забывать и хорошее, и плохое.

Да, в этом матче была сумасшедшая скорость. К тому же до этого я играл матч с „Авангардом“, пропустил встречу с „Динамо“. И такой скачок сразу в скорости. Первые десять минут было тяжело перестроиться. Из-за этого провалили начало? Начало и решило исход матча. В матчах с Уэльсом и Словакией на чемпионате Европы лично у меня были другие ощущения. На Евро была боязнь, каждый матч тяжело переживал. Тяжело было играть, боялся ошибиться. Сейчас всё по-другому.

МЮ стал самым сильным соперником за всё время, что я играю в ЦСКА. Против него было сложнее всего играть. Не знаю, кто у них в составе самый крутой. Но понравился больше всего Марсьяль».

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