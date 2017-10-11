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«Дженоа» продлил контракт с Иццо, отбывшим наказание за участие в договорняках

сегодня, 18:02

Центрбек «Дженоа» Армандо Иццо продлил контракт с клубом. Новое соглашение 25-летнего игрока рассчитано до лета 2022 года. В своем заявлении Иццо сердечно поблагодарил клуб за доверие и пообещал работать во благо «Дженоа».

Напомним, в апреле защитник был дисквалифицирован на 1.5 года за участие в договорных матчах. Позднее это наказание смягчили до шести месяцев. Иццо сможет сыграть в ближайшем выездном поединке Серии А с «Кальяри».

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