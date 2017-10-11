«Тоттенхэм» предложит новый контракт Уинксу и увеличит его зарплату вдвое

21-летний полузащитник Харри Уинкс впечатлил руководство «Тоттенхэма» удачным дебютом в составе сборной Англии. «Шпоры» готовы предложить игроку новый контракт на улучшенных условиях, несмотря на то, что сотрудничество с хавбеком и так было продлено до 2022 года в середине февраля. Об этом сообщают британские СМИ.

Уинкс получал 20 тысяч фунтов в неделю в составе лондонского клуба. По условиям нового соглашения, «Тоттенхэм» удвоит оклад футболиста. Клуб постарается оформить документ как можно скорее.

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