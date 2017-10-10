В «Торино» готовы продлить сотрудничество с Михайловичем

Руководство «Торино» намерено продлить контракт с главным тренером команды Синишей Михайловичем, утверждают в Италии.

Сообщается, что переговоры между сторонами должны начаться уже в ближайшие недели.

Текущее трудовое соглашение между 48-летним специалистом и туринским клубом рассчитано до 30 июня 2018 года.

«Быки» под руководством Михайловича удачно стартовали в Серии А и располагаются на 6-м месте в турнирной таблице, однако недавно команда на месяц потеряла своего лучшего бомбардира Андреа Беллотти.

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