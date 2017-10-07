В «Тоттенхэме» уверены, что смогут заключить с Алли новый контракт

Руководители «Тоттенхэма» уверены в том, что им удастся продлить сотрудничество с полузащитником Деле Алли на выгодных для клуба условиях.

Напомним, что в сентябре 2016 года «шпоры» продлили контракт с хавбеком до 2022 года с окладом в 50 тысяч фунтов. Однако постоянный прогресс 21-летнего игрока, интерес к которому проявляют многие топ-клубы, вынуждает лондонцев пересматривать условия оплаты его труда.

По слухам, в «Тоттенхэме» надеются, что свяжут Алли новым контрактом, предложив ему зарплату в 80 тысяч фунтов в неделю.

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