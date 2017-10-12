Виктор Альварес: «Часто слышу слово на букву Б. Кажется, оно очень нехорошее»

Одно из открытий текущего сезона РФПЛ, испанский защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес похвастался своими познаниями русского языка:

«Клубный переводчик рассказал, что дает мне уроки русского? Главным было выучить футбольные термины: „право“, „лево“, „назад“, „быстро“. Это не составило труда – постоянно слышишь их на тренировке. Знаю и другие фразы: „как дела?“, „спокойно“, „доброе утро“. Потихоньку буду совершенствовать навыки. Если говорить о ругательствах, часто слышу слово „б…“. Кажется, оно очень нехорошее».

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