Жаба, Жама и Довбня. Сборная открытий РФПЛ

Чемпионату России недалеко до экватора, команды провели уже по 12 туров. «Соккер.ру» называет футболистов, которых можно считать открытиями текущего сезона.

Открытие – понятие растяжимое. Например, Паредес и Пашалич впервые играют в РФПЛ, но мы знаем их уровень, полузащитники в прошлом сезоне выступали в Серии A. Или, к примеру, рывок Кокорина – это же не открытие, а прорыв, ведь Александра мы знаем давно, а приехавшие за большие деньги Ригони и Дриусси не то чтобы превосходят ожидания. Попытались собрать футболистов, которые до этого выступали в низших дивизионах, сидели в запасе или приехали из не самых известных команд и чемпионатов.

Вратарь

Александр Довбня («СКА-Хабаровск»; Россия; 30 лет)

Можно и в 30 лет стать открытием РФПЛ! Довбня начал профессиональную карьеру в Финляндии, поиграл во втором российском дивизионе, а потом провел шесть сезонов в ФНЛ, выступая за «Торпедо», «Луч-Энергию» и СКА. В этом сезоне Александр дебютировал в элите отечественного футбола вместе с командой из Хабаровска, которую регулярно выручает. Довбня – лидер РФПЛ по числу сэйвов (5.3 в среднем за игру), а его бенефисом стала встреча со «Спартаком», в которой «СКА-Хабаровск» не пропустил, благодаря 13 спасениям голкипера.

Защитники

Раде Дугалич («Тосно»; Сербия; 24 года)

Дугалич носит на спине 26-й номер в честь Джона Терри и мечтает играть в «Челси», и прогресс этого рослого сербского парня заслуживает внимания. Три года назад Раде выступал в чемпионате Армении за «Улисс», потом прошел испытание ФНЛ в армавирском «Торпедо» и «Тосно», а теперь штурмует РФПЛ. Дугалич в десятке лучших игроков чемпионата России по оценкам «Whoscored» и является лидером по выигранным единоборствам среди центральных защитников.

Джемал Табидзе («Уфа»; Грузия; 21 год)

Вторую половину прошлого сезона Джемал провел в «Урале» на правах аренды из бельгийского «Генка», но почти не играл за клуб из Екатеринбурга, а летом на правах свободного агента подписал контракт с «Уфой». В команде Сергея Семака Табидзе – основной центрбек, в его случае обращаем внимание на возраст: парень молодой, должен прогрессировать. Сейчас постоянно получает вызовы в сборную Грузии, за которую провел уже 5 матчей.

Сверрир Ингасон («Ростов»; Исландия; 24 года)

Летом из «Ростова» ушел Курбан Бердыев и увел с собой основных защитников, а вскоре и Миха Мевля перебрался в «Зенит», однако «желто-синие» достойно выглядят под руководством Кучука, хотя в последних матчах и сбились с шага, проиграв ЦСКА, «Локомотиву» и СКА. Тем не менее, Ингасон, выбившийся в новые лидеры ростовской обороны, показал себя смышленым и обученным защитником, который силен при игре один в один, и партнеров успевает страховать. Уровень работы Сверрира выше среднего по РФПЛ для футболистов его амплуа.

Виктор Альварес («Арсенал»; Испания; 24 года)

Воспитанник «Барселоны», долго выступавший за «Эспаньол», приехал в Россию перезапускать карьеру, ведь в прошлом сезоне Альварес практически не играл из-за травмы колена, полученной летом 2016 года. Несколько лет назад Виктор работал под руководством нынешнего тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и вытеснял из состава «попугаев» стареющего чемпиона мира и Европы Капдевилью. Толковый игрок, а в РФПЛ ему помогает выделяться испанская школа, техника работы с мячом и опыт выступления в топовом чемпионате. Если не будет валять дурака и избежит проблем со здоровьем, то может добиться в России серьезного успеха.

Полузащитники

Самба Соу («Динамо»; Мали; 28 лет)

Печальный для динамовских болельщиков итог 12 туров – предпоследнее место команды в турнирной таблице, и это при том, что «бело-голубые» не проиграли «Спартаку», ЦСКА и «Зениту». Кто точно не заслужил 15-го места в «Динамо», так это Кирилл Панченко, оставшийся вне игры из-за травмы, и новичок Соу, оказавшийся годным связным в центре поля. Самба отбирает мячи и начинает атаки, старается придавать игре своей команды стройность, всегда выделяется и проявляет себя даже в неудачных матчах. Это опытный полузащитник, поигравший во Франции и Турции, но в России его узнали только после перехода в «Динамо». И первое впечатление от знакомства очень приятное, это тот игрок, вокруг которого «бело-голубые» должны строить игру.

Антон Швец («Ахмат»; Россия; 24 года)

Шесть лет назад Швец оказался в молодежной команде «Сарагосы» благодаря Иржи Ярошику, чья супруга Злата – сестра Антона. Впрочем, в Испании полузащитнику удалось поиграть только за вторые команды «Сарагосы» и «Вильярреала», а этим летом «сердце подсказало» Швецу ехать в Грозный. Приключения в Испании не прошли даром, Антон оказался толковым полузащитником и даже съездил в сборную России, где Станислав Черчесов в сентябре устраивал смотрины.

Денис Дедечко («СКА-Хабаровск»; Украина; 30 лет)

Денис эпизодически появился в РФПЛ в 2010 году в составе «Амкара», но с тех пор играл в ФНЛ, чемпионатах Украины и Казахстана. Полноценный шанс в элите российского футбола полузащитник получил в 30 лет, как и его товарищ по команде Довбня. На Денисе держится хребет дальневосточного клуба, Дедечко выполняет большой объем черновой рутинной работы, а в недавнем матче с «Ростовом» записал на свой счет победный гол.

Нападающие

Лео Жаба («Ахмат»; Бразилия; 19 лет)

Этот юноша летом прибыл в Грозный из «Коринтианса», забил победный гол в дебютном матче с «Амкаром», отличился во встрече с «Уфой». Парень совсем молодой, приехал из-за океана, поэтому ему пока свойственна нестабильность, но талант не скроешь – если Жаба будет правильно развиваться, то сумеет ярко зажечь в РФПЛ.

Самые-самые! Символические сборные трансферов РФПЛ

Тимур Жамалетдинов (ЦСКА; Россия; 20 лет)

Тимур результативно играл за молодежную команду армейцев, однако Леонид Слуцкий впервые выпустил Жамалетдинова в основе главной команды на контрольный матч на позиции крайнего защитника. Виктор Ганчаренко использует Тимура в знакомом амплуа, и результат налицо: молодой футболист забил победные голы «Амкару» и «Бенфике» в Лиге чемпионов. В последний месяц Жамалетдинов регулярно появлялся в стартовом составе ЦСКА на матчи чемпионата России и выходил на замены в матчах Лиги чемпионов. Тимур – уже открытие, но теперь ждем от него регулярных доказательств прогресса.

Антон Заболотный («Тосно»; Россия; 26 лет)

Заболотный – воспитанник ЦСКА, но армейцам не пригодился и отправился покорять ФНЛ, на годик даже заглядывал во второй дивизион. Везде старался, везде забивал. Сейчас пользуется шансом в РФПЛ: 3 гола и 3 результативных передачи в 12 турах нынешнего чемпионата, статус кандидата в национальную команду, причем свои мячи забил в ворота «Локомотива», ЦСКА и «Спартака», чем задел Леонида Федуна и нарвался на недоброе пророчество. Если продолжит в том же духе, то может дослужиться до приглашения от одного из топ-клубов РФПЛ, ведь российские форварды – товар штучный и дефицитный.

Запасные: Артур Нигматуллин («Амкар»), Михаил Меркулов и Вараздат Ароян (оба – «Урал»), Антон Миранчук («Локомотив», Евгений Марков («Тосно»), Исмаэль («Ахмат»), Вандерсон Масиэл («Краснодар»).

Тренер

Дмитрий Парфенов («Тосно»; Украина; 43 года)

В основном знакомые все лица на тренерских мостиках, а вот Дмитрий Парфенов, игравший и выигрывавший чемпионаты России со «Спартаком», теперь оказался в элитном дивизионе в новом статусе. «Тосно» производит впечатление целостной и организованной команды с характером, в которой прогрессируют игроки (трое вызывались в сборную России) и толковый главный тренер, работающий тихо и эффективно.