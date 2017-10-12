Лейва: «Нам с „Ливерпулем“ потребовалось пять минут, чтобы расстаться»

Полузащитник «Лацио» Лукас Лейва рассказал, что минувшим летом быстро принял решение покинуть «Ливерпуль», хотя и провел в мерсисайдском клубе 10 лет:

«У меня был шанс продолжить карьеру в Турции, но были предложения и из других чемпионатов, в том числе из Италии.

У меня была тесная связь с „Ливерпулем“, но нам потребовалось пять минут, чтобы расстаться. Это был подходящий момент, чтобы покинуть клуб, да и в „Ливерпуле“ понимали, что мне нужен новый вызов».

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