Васильев: «У Лемара будет шанс уйти из „Монако“ в следующем году»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что у полузащитника клуба Тома Лемара будет возможность покинуть стан монегасков следующим летом:

«„Ливерпуль“ был заинтересован в приобретении Лемара. „Арсенал“ был очень близок к тому, чтобы оформить трансфер игрока. Но они поздно вышли на сделку. У нас не осталось бы времени найти Лемару достойную замену.

Я рад, что Тома остался в клубе. Он очень важен для нашей команды.

В футболе не бывает гарантий. Некоторые наши игроки могли покинуть клуб минувшим летом, но по ряду причин этого не произошло. Думаю, будет справедливо отметить, что у Тома будет шанс уйти из „Монако“ в следующем году».

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