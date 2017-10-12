Яя Туре: «Готов предложить свою помощь ФИФА и правительству России в борьбе с расизмом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре предложил свою помощь ФИФА и российскому правительству в борьбе с проявлением расизма на стадионах:

«Если мы столкнемся со случаями проявления расизма на чемпионате мира, то будет большой скандал. Надеюсь, что Россия всех удивит и все будет хорошо.

Я готов предложить свою помощь ФИФА и правительству России, если она понадобится. Не хочу ограничиваться только разговорами, хочу действовать. Эта тема очень важна для будущего футбола».

Ранее УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» (U19) по поводу расизма на матче Юношеской Лиги УЕФА.

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