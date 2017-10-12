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Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 14 тур
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Яя Туре: «Готов предложить свою помощь ФИФА и правительству России в борьбе с расизмом»

сегодня, 21:54

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре предложил свою помощь ФИФА и российскому правительству в борьбе с проявлением расизма на стадионах:

«Если мы столкнемся со случаями проявления расизма на чемпионате мира, то будет большой скандал. Надеюсь, что Россия всех удивит и все будет хорошо.

Я готов предложить свою помощь ФИФА и правительству России, если она понадобится. Не хочу ограничиваться только разговорами, хочу действовать. Эта тема очень важна для будущего футбола».

Ранее УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» (U19) по поводу расизма на матче Юношеской Лиги УЕФА.

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Все комментарии
VV V
сегодня в 22:12
Главное, в нашей стране, вычислять "гыканных" нищих хохлов провокаторов.....
Sem25 ответил ARMENIAN
сегодня в 22:06
ARMENIAN:
проявление расизма будет в любом случае, это уровень общественного воспитания и не возможно решить эту проблему за пару щелчков ...
Общественного??? Сейчас нет СССР с его монументальной идеологией. В семье многое закладывается...как и в тех-же соц. сетях. А они к конкретному обществу отношения не имеют.
за
сегодня в 22:04
В услугах провокаторов не нуждаемся!
vka1970
сегодня в 22:04
- У Вас несчастные случаи на стройке были ?
- Нет.
- Будут.
Owl Fake
сегодня в 22:04
Человек, который даже ККК заставит выступить против апартеида.
Ice van Reed
сегодня в 22:04
Owl Fake
сегодня в 22:02
"..за щедрое таки вознаграждение".
borodka
сегодня в 22:02
Пшёл вон,-черномазый!!!
DinamoMaxx
сегодня в 22:00
Кто это?
ARMENIAN
сегодня в 22:00
проявление расизма будет в любом случае, это уровень общественного воспитания и не возможно решить эту проблему за пару щелчков ...
Женя Максимов
сегодня в 21:57
Яя мог бы даже негров с хлопковых плантаций обвинить в рассизме
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