Дзадза: «Вскоре решусь пробить пенальти снова»

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза вспомнил о злополучном промахе с одиннадцатиметровой отметки в послематчевой серии пенальти в матче 1/4 финала Евро-2016 с Германией:

«Тот чертов пенальти... Это был худший момент в моей карьере. Но это моя вина, ведь я не знал, как правильно реагировать на произошедшее. Я позволил негативным мыслям и эмоциям взять верх надо мной. Но это уже в прошлом.

Я не просил дать мне шанс исполнить пенальти. Честно говоря, я не очень хороший пенальтист, но на тренировках сборной я никогда не промахивался, поэтому и пробил.

Я не спал больше одной ночи. Благодарю свою девушку и семью за то, что они были рядом. Вскоре решусь пробить пенальти снова».

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