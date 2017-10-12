Роббен: «Назначение Хайнкеса стало для меня большим сюрпризом, но приятным сюрпризом»

Вингер «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал возвращение Юппа Хайнкеса на пост главного тренера мюнхенского клуба. 72-летний специалист будет возглавлять «красных» до окончания текущего сезона.

«Назначение Хайнкеса? Это случилось неожиданно, ведь я был в расположении сборной Нидерландов, а голландские СМИ хоть и вовсю писали о вероятных кандидатах, но фамилию Хайнкеса не упоминали.

Поэтому назначение Юппа стало для меня большим сюрпризом, но приятным сюрпризом. Я очень рад, что он вернулся».

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