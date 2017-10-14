Мевля: «Обещаю сбрить бороду, если „Зенит“ выиграет РФПЛ. Но не полностью!»

Защитник «Зенита» Миха Мевля рассказал о своём переходе из «Ростова» в петербургский клуб, а также пообещал внести изменения в свой внешний облик, если сине-бело-голубые в этом сезоне возьмут золотые медали в РФПЛ:

«Почему в последний день трансферного окна выбрал „Зенит“? Мы сыграли против „Зенита“ в воскресенье, потом я улетел в сборную и начал готовиться к матчам отбора на ЧМ-2018 со Словакией и Литвой. Тут мне звонит агент и рассказывает о возможности переехать в Петербург. Я был счастлив! И вообще не раздумывал! „Зенит“ – очень серьёзный клуб с большими возможностями. В том числе и для меня. Здесь можно стать игроком более высокого класса. Другие предложения поступали, но „Ростов“ хотел сохранить меня. В прошлом году у нас получился отличный сезон. Однако, в конце концов я оказался в „Зените“. Хорошо, что так получилось.

Входит ли „Зенит“ в топ-10 команд Европы? Сложно сказать. Сейчас стараемся хорошо выступить в Лиге Европы и победить в РФПЛ, чтобы в следующем году оказаться в Лиге чемпионов. Время покажет, насколько мы хороши. В РФПЛ „Зенит“, безусловно, – номер один!

Сбрею ли бороду, если „Зенит“ выиграет чемпионат? Да, хороший повод. Обещаю это сделать, если весной возьмём титул. Но не полностью!»

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