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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
14:30 сегодня Ливерпуль -:- Ман Юнайтед
17:00 сегодня Тоттенхэм -:- Борнмут
17:00 сегодня Кристал Пэлас -:- Челси
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Сток Сити
19:30 сегодня Уотфорд -:- Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 сегодня Норвич Сити -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Фрайбург
16:30 сегодня Герта -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Реал
21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 сегодня Ювентус -:- Лацио
21:45 сегодня Рома -:- Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 сегодня Динамо М -:- СКА-Хабаровск
16:30 сегодня Урал -:- Анжи
19:00 сегодня Краснодар -:- ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 сегодня Томь -:- Факел
14:00 сегодня Олимпиец -:- Кубань
14:00 сегодня Крылья Советов -:- Ротор
14:00 сегодня Динамо СПб -:- Спартак-2
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Мевля: «Обещаю сбрить бороду, если „Зенит“ выиграет РФПЛ. Но не полностью!»

сегодня, 02:22

Защитник «Зенита» Миха Мевля рассказал о своём переходе из «Ростова» в петербургский клуб, а также пообещал внести изменения в свой внешний облик, если сине-бело-голубые в этом сезоне возьмут золотые медали в РФПЛ:

«Почему в последний день трансферного окна выбрал „Зенит“? Мы сыграли против „Зенита“ в воскресенье, потом я улетел в сборную и начал готовиться к матчам отбора на ЧМ-2018 со Словакией и Литвой. Тут мне звонит агент и рассказывает о возможности переехать в Петербург. Я был счастлив! И вообще не раздумывал! „Зенит“ – очень серьёзный клуб с большими возможностями. В том числе и для меня. Здесь можно стать игроком более высокого класса. Другие предложения поступали, но „Ростов“ хотел сохранить меня. В прошлом году у нас получился отличный сезон. Однако, в конце концов я оказался в „Зените“. Хорошо, что так получилось.

Входит ли „Зенит“ в топ-10 команд Европы? Сложно сказать. Сейчас стараемся хорошо выступить в Лиге Европы и победить в РФПЛ, чтобы в следующем году оказаться в Лиге чемпионов. Время покажет, насколько мы хороши. В РФПЛ „Зенит“, безусловно, – номер один!

Сбрею ли бороду, если „Зенит“ выиграет чемпионат? Да, хороший повод. Обещаю это сделать, если весной возьмём титул. Но не полностью!»

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