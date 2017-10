«Килмарнок» представил нового наставника — Стива Кларка

54-летний специалист Стив Кларк стал новым тренером «Килмарнока». Шотландский наставник заменил на этом посту Ли МакКаллоха, которого клуб уволил после пяти поражений и трех ничьих.

Сейчас «Килмарнок» находится на дне турнирной таблицы чемпионата Шотландии, но надеется, что свежие идеи нового тренера смогут исправить ситуацию. Кларк заключил контракт до конца сезона-2019/20.

Ранее Стив Кларк работал на посту наставника «Вест Бромвича» и «Рединга», а после отставки с должности ассистента главного тренера «Астон Виллы» оставался без работы в течение года.

Kilmarnock FC is delighted to announce the appointment of Steve Clarke as our new manager



