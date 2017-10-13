Коротаев встал на тренерский мостик юношеской сборной России (2003 г. р.)

Изменения произошли на тренерском мостике юношеской сборной России, составленной из игроков 2003 года рождения. Наставником молодых футболистов до 2019 года назначен Станислав Коротаев. Ранее тренер работал в детско-юношеском футболе и многократно приводил к чемпионству команды различных спортивных школ. Последним местом работы специалиста был клуб «Чертаново», где Коротаев тренировал игроков 2000 года рождения, составляющих основу юношеской сборной России.

«Безусловно, для меня большая честь и огромная ответственность возглавить юношескую сборную России. Это очень важная и интересная работа, я хотел бы поблагодарить РФС за оказанное доверие. У меня достаточно большой опыт работы в детско-юношеском футболе - в течение длительного времени я трудился в Академии Коноплева, ижевском „Зените“, столичном „Чертаново“. С командами этих школ удалось девять раз выиграть первенства России, до конца года мы запланировали проведение двух селекционных сборов - в ноябре и декабре», - отметил Коротаев.

Напомним, что в январе 2017 года Евгений Бушманов возглавил молодежную сборную России (до 21).

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