Яровинский стал директором «Халл Сити» по стратегии

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Албания. Суперлига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 14 тур
08:00 Матч завершен Сахалин 3:1 Зенит Ир
08:00 Матч завершен Смена К-А 0:2 Чита
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 13 тур
14:00 Матч завершен Ахмат (мол) 1:4 Спартак М (мол)
  • Главные новости
  • Все новости
20:04
МЮ поспорит с «Реалом» за Кейна14
16:46
Возбуждено уголовное дело в отношении президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи49
16:16
«Барселона» готова предложить Месси 80 млн фунтов бонуса за продление контракта77
12:30
Источник: Таски пока отказался продлевать контракт со «Спартаком»47
11:52
Венгер: «Уход Озила и Санчеса? Все возможно»16
20:45
Петкович может сменить Монтеллу у руля «Милана»0
20:40
ФИФА начала расследование в отношении Тима Кэйхилла из-за скрытой рекламы0
20:39
Дело о вымогательстве Диавара передано в суд0
20:19
Дзадза: «Вскоре решусь пробить пенальти снова»2
20:01
Билич: «Кто-то распространяет слухи о том, что Чичарито несчастен в „Вест Хэме“»1
19:59
Васильев: «У Лемара будет шанс уйти из „Монако“ в следующем году»1
19:49
Шекспир: «Адриен Силва в порядке, но он очень разочарован»0
19:47
Рахимов: «Удача, которая была в прошлом году у „Спартака“, в этом сезоне отвернулась»9
19:45
Фалькао, Йоветич, Геззаль и Фабиньо не сыграют с «Лионом»0
19:41
Рахимов: «Переговоры со сборной Австрии? Ещё не было ничего»2
19:36
Слуцкий: «Надеюсь, добьёмся успеха с Яровинским»5
19:13
В Нидерландах переиграли серию пенальти спустя три недели6
19:02
Филипе Луис: «Я не всегда согласен с мнением Пике, но восхитительно, что он высказался»3
18:55
Одриосола: «Не думаю об интересе „Реала“ и „Барселоны“»5
18:52
Юсупов: «Уже прошла операция, вроде, успешно»4
18:51
Геленджик готов принять сборную Исландии4
18:45
«Ювентус» пытается убедить Гулама перейти в туринский клуб на правах свободного агента2
18:44
Бауэр: «Бердыев сделал из „Ростова“ сильную команду»30
18:42
Бердыев: «Перерыв пошёл на пользу „Рубину“»10
18:36
Санчеш получил травму бедра1

Яровинский стал директором «Халл Сити» по стратегии

сегодня, 19:33

«Халл Сити» объявил, что директором клуба по стратегии стал Олег Яровинский. 35-летний функционер ранее работал в ЦСКА вместе с нынешним главным тренером «тигров» Леонидом Слуцким. В «Халл Сити» Яровинский незамедлительно приступил к исполнению обязанностей.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Слайш
сегодня в 20:44
Скоро Гинер станет президентом Халла..
Tajfun
сегодня в 20:43
Отмыв бабосиков,старая русская забава.)
Faustello
сегодня в 20:39
Я то думал, ну что ЦСКА игроков не покупает, а они вон оно что ))) клубы пожирать решили ))))
Faustello
сегодня в 20:34
В лучших традициях Кавказа!
Одного заслали, скоро все в Халл переедем )))))
Дмитрий Аександров
сегодня в 20:27
Однозначно в клубе присутствую российские деньги, причем шальные.
Иначе никакие Слуцкие и Яровинские в нем не появились бы.
mihaluch
сегодня в 20:24
Евреи, евреи,кругом одни евреи.
Igo0rek
сегодня в 20:15
Там русский владелец еще не нарисовывается у тигров?
Ерден
сегодня в 20:04
Можно переименовать в Хорн-сити
Ruslik1982
сегодня в 20:03
осталось еще Игорька
Strikers188
сегодня в 19:58
ХАЛЛ НАШ
Kuprin
сегодня в 19:54
Круто , создается база под российкий клуб в чемп. Англии
eugen-han
сегодня в 19:54
на выход уже вдвоем пойдут,не так обидно будет и всё веселее как-то.
wingback
сегодня в 19:52
Халл обрастает бездарными евреями...
Гус Пойет
сегодня в 19:48
Тигры потихоньку замещаются конями
Супервайзер
сегодня в 19:48
Не приходя в себя, приступил к исполнению обязанностей?))
mat73
сегодня в 19:46
Скоро ЦСКА сделают фарм-клубом этого Халл Сити!
kor_toxa
сегодня в 19:44
Интересно, а через какое время весь ЦСКА переедет в Халл?
drug01
сегодня в 19:37
Наши атакуют Халл Сити !!!!
eaguar
сегодня в 19:36
Новая метла метет под себя .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100