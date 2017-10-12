Яровинский стал директором «Халл Сити» по стратегии

«Халл Сити» объявил, что директором клуба по стратегии стал Олег Яровинский. 35-летний функционер ранее работал в ЦСКА вместе с нынешним главным тренером «тигров» Леонидом Слуцким. В «Халл Сити» Яровинский незамедлительно приступил к исполнению обязанностей.
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Одного заслали, скоро все в Халл переедем )))))
Одного заслали, скоро все в Халл переедем )))))
Иначе никакие Слуцкие и Яровинские в нем не появились бы.
Иначе никакие Слуцкие и Яровинские в нем не появились бы.