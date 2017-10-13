Малки Маккей назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Шотландии

В четверг должность наставника сборной Шотландии покинул Гордон Стракан, не справившийся с задачей вывести команду на чемпионат мира. Его место займет шотландский специалист Малки Маккей — но на временной основе.

В федерации футбола Шотландии со следующей недели начнут искать нового главного тренера, но точные сроки никто не называет. Отмечается, что преемник Стракана должен будет помочь команде пробиться на Евро-2020.

Маккей же начнет работать с коллективом в ноябре, когда у Шотландии состоится товарищеский матч против сборной Нидерландов.

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