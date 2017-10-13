Брюс Арена покинул должность главного тренера сборной США

Как и ожидалось, после завершения отборочной кампании чемпионата мира 66-летний специалист Брюс Арена подал в отставку с поста главного тренера сборной США.

«Возглавить национальную команду своей страны — это самая большая честь, которой может удостоиться любой тренер. Я покидаю эту должность с гордостью и благодарностью за возможность стать наставником сборной США дважды», - сказал Арена.

Отметим, что американцы впервые с 1986 года не смогли пробиться на мундиаль.

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