Михайлович: «Убежден, что „Торино“ может преуспеть»

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович поделился мыслями накануне матча с «Кротоне».



«Мы провели с ребятами личную встречу, где я сказал, чего от них хочу. В последних нескольких играх у нас было много ошибок, но были и положительные моменты. Я убежден, что в будущем мы можем преуспеть.



Матч в Вероне научил нас, что нужно быть сконцентрироваными до самой последней минуты. Чтобы добиться результата с „Кротоне“, мы должны быть решительными, а наши действия эффективными».



Ранее президент «Торино» Урбано Кайро рассказал, что не спешит продлевать контракт с Синишей Михайловичем.

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