Венгер: «Уилшир пока не готов к Премьер-Лиге»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер объяснил, что не выпускает Джека Уилшира в матчах АПЛ, потому что боится рецидива травмы у полузащитника «канониров»:

«Если бы Премьер-Лига была менее жёстким соревнованием, он был бы готов выйти на поле. Тогда я бы не опасался. Скоро он сможет в ней сыграть.

Я не могу просить его избегать жёстких контактов. Это часть его игры. Я даже считаю, что это его сильная сторона».

Напомним, недавно появилась информация о том, что Уилшир рассматривает варианты со сменой клуба в зимнее трансферное окно.

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