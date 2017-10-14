Хосеп Гвардиола: «Талантливых игроков нужно покупать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что талантливых игроков нужно покупать.



«Я всегда считал, что креативная игра, креативные действия - лучший способ забить гол. Но качество игры и голов нужно покупать, этому нельзя научить. Например, я не могу научить забивать Агуэро - это талант. Но для того, чтобы у вас был талантливый игрок в команде - его нужно купить. Здорово, когда в вашей команде есть игроки, которые способны забивать по 20-25 мячей в сезоне - это серьезное преимущество».



Хосеп Гвардиола удостоился звания лучшего тренера Премьер-Лиги в сентябре.

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