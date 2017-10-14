Моуриньо: «Я хорошо знаю достоинства „Ливерпуля“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо в преддверии матча 8-го тура АПЛ с «Ливерпулем» отметил, что хорошо изучил соперника:

«Я просто знаю о достоинствах игроков „Ливерпуля“ и всей команды. Очевидно, что они связаны с достоинствами их главного тренера. Я знал это с прошлого сезона, а сейчас знаю ещё лучше, потому что последние две недели я пытался анализировать соперника и более точно его изучить. Я знаю, что они из себя представляют».

Моуриньо также пошутил, что его команда сыграет против «Ливерпуля» в девять нападающих.

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