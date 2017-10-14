Штрайх: «„Фрайбург“ не хочет быть просто спарринг-партнёром „Баварии“»

Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх поделился ожиданиями от выездного матча 8-го тура Бундеслиги против «Баварии»:

«Вполне естественно, что футболисты „Баварии“ будут гореть желанием победить. Но этого хотим и мы. Мы не хотим быть просто спарринг-партнёром».

На данный момент мюнхенская команда идёт на 2-м месте в турнирной таблице с 14 очками, а «Фрайбург» занимает 15-ю строчку с 7 очками.

Новый наставник «Баварии» Юпп Хайнкес отметил, что его команде необходимо одержать победу в этой встрече, чтобы обрести уверенность в своих силах.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте