Конте: «Батшуайи стал играть заметно лучше по сравнению с прошлым сезоном»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что при отсутствии Альваро Мораты на острие атаки «синих» с функциями нападающего хорошо справляется Миши Батшуайи:

«Сравнивая нынешнего Миши с прошлогодним, можно увидеть, что он стал играть заметно лучше и начал понимать особенности этого непростого чемпионата. Он понимает наш стиль футбола. Но он всё ещё молод и продолжает трудиться ради своего прогресса. В этом сезоне у него появилось много возможностей проявить себя: как в Лиге чемпионов, так и в АПЛ, как при выходе на замену, так и в стартовом составе.

Как вы помните, в прошлом сезоне у него не было столько возможностей. В этом он играет часто. Но главное – доказывать, что ты прогрессируешь. Не стоит забывать, я могу использовать в нападении и Азара. В предыдущем сезоне мы провели две игры с Азаром в роли „девятки“. Если я увижу сейчас такую возможность, то сделаю это снова. Но пока Миши заслуживает своего игрового времени».

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