«Барселона» и «Атлетико» поделили очки

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 сегодня Байер -:- Вольфсбург
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
21:45 сегодня Интер -:- Милан
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 сегодня Уфа -:- Локомотив М
16:30 сегодня Ростов -:- Рубин
19:00 сегодня Зенит -:- Арсенал Т
Франция. Лига 1 2017/2018, 9 тур
22:00 сегодня Страсбур -:- Марсель
  • Главные новости
  • Все новости
23:40
«Наполи» обыграл «Рому»15
21:24
«Уотфорд» вырвал победу у «Арсенала»48
20:55
«Лацио» одержал волевую победу над «Ювентусом»97
20:54
ЦСКА одержал минимальную победу над «Краснодаром»419
19:08
Гол Роналду принес «Реалу» победу над «Хетафе»121
23:58
«Наполи» - единственный клуб из топ-5 лиг Европы, еще не терявший очки1
23:47
У Кавани травма ноги, Мотта повредил колено0
23:17
Венгер: «Я правда думаю, что Озил хочет остаться»4
23:11
Классон: «ЦСКА хорошо оборонялся вдесятером»3
23:04
Хави Мартинес пропустит матч с «Селтиком»2
22:52
Грицаенко: «Парни говорят, в ворота ЦСКА был железный пенальти»18
22:37
Жамалетдинов: «Могли забить второй гол „Краснодару“»4
22:35
Индзаги: «Это исторический результат»3
22:23
Менье: «Теперь Неймар, Кавани и Мбаппе должны бояться за свое место в основе!»4
22:10
Бубнов: «Интересно, сколько будет ждать Галицкий»15
22:02
Ганчаренко: «В ЦСКА нет никаких задержек по зарплате»15
22:01
Аллегри: «Поражение от „Лацио“ - тяжелый удар»8
21:54
«Ренн» присматривается к Бен Арфа0
21:51
Миланов: «Игра с „Краснодаром“ получилась очень тяжелой»14
21:35
Шалимов: «Пусть критикуют, мы на это внимания особо не обращаем»37
21:29
Ганчаренко: «Акинфеев много выручает ЦСКА, мы ему благодарны»16
21:23
«Лейпциг» в игре 10х10 удержал победу над дортмундской «Боруссией»29
21:05
Хайнкес: «Тренер и команда должны быть единым целым»3
21:04
«Рома» - «Наполи»: стартовые составы1
20:59
«Атлетико» - «Барселона»: стартовые составы19

«Барселона» и «Атлетико» поделили очки

вчера, 23:37
АтлетикоАтлетико1 : 1БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» сыграла вничью с мадридским «Атлетико» в матче 8-го тура чемпионата Испании.

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» - «Барселона» 1:1 (1:0)
Голы: Сауль 21 - Луис Суарес 82.

«Атлетико»: Облак, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Годин, Сауль, Габи, Феррейра Карраско, Коке, Корреа (Гайтан 59), Гризманн.
Главный тренер: Диего Симеоне.

«Барселона»: тер Штеген, Умтити, Альба, Нелсон Семеду (Серджи Роберто 61), Пике, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Деулофеу 61), Андре Гомеш, Месси, Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Предупреждения: Габи 14, Умтити 33, Ракитич 45.

Судья: Матеу Лаос.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Evgeny Moreman ответил волгoдoн
сегодня в 00:16
волгoдoн:
А то что? Убедишь меня лирически или классически адрес попросишь?
Ты в детстве башкой не падал ?Если человека не знаешь ,зачем хамить,обычно люди твоей категории ,отдушину в инете нашли ,смело обс...ть ,не боясь по зубам получить.
Y.N.W.A. ответил Ty4ka98
сегодня в 00:16
Ty4ka98:
Нет, смирятся - это не то слово. Мы не обращаем на них внимания, вот и все. Прочитав их комментарии я не увидел конструктива, и переключился на более нормальных людей, с кем можно нормально подисскусировать, а не отвечать на стандартный и глупый набор пасквилей в сторону "Барселоны".
Адекватам адекватово, неадекватам неадекватово, если переиначить пословицу.
Меня эта возня мало интересует. Просто подметил факт.
Ty4ka98 ответил Mamaev
сегодня в 00:16
Mamaev:
У деулофеу техники нет, и не будет, не уровень он. Максимум со скамейки выпускать, ухудшенный Педро
Зато есть скорость, пас и виденье игры. Ну и так категорично я бы все-таки не говорил, есть у него дриблинг, просто у него и другие есть преимущества более ярко выраженные.
Тysоn ответил Особенный 2
сегодня в 00:15
Заходил сюда,но снова потерялся,как барсю выкинули из ЛЧ))))
Тysоn
сегодня в 00:15
Гимн гранатового отребья-бомбалейоооо))
Особенный 2 ответил Тysоn
сегодня в 00:14
его руки так и не оправились после той дрожи (Айтекин 6:1 Псж)
DVoxNN ответил Ty4ka98
сегодня в 00:14
Ty4ka98:
Читаю комментарии и не понимаю, почему никто не говорит о хорошей игре Деулофеу? Парень рвал свой фланг, иногда так рвал, что даже сам за собой не успевал :) А также про то, как отменно сыграл Юмтити?! По-моему француз на данный момент играет лучше, чем Пике. Пике тоже хорошо играет, просто на контрасте с Юмтити он выглядит хуже. У Самуэля по-моему больше 10-ти отборов мяча за матч. Ого-го вроде бы. Также не устану повторять, что у нас на воротах стоит один из лучших вратарей современности. Тер Штеген просто красавчик. Не вытащил лишь тогда, когда мяч был мертвый.
В этом и проблема, что Деу за собой не успевает. А так норм.

По Умтити наверно все уже привыкли к его отличной игре.
Metz57100
сегодня в 00:14
Кто наблюдает за нынешной барселоной, и считают что они играют нормально то они все обкуренные 100%)) когда сравняли счет, то так обрадовались что на ночью им было играть это был праздник какой то))
Y.N.W.A. ответил Mamaev
сегодня в 00:14
Mamaev:
Соня всегда сам себя выводил в топ с 40 акков. Как и сейчас впрочем
Ну начали то ваши.
Тysоn
сегодня в 00:14
Каталонская Барселона без пенок не может))))
волгoдoн ответил Тysоn
сегодня в 00:14
У тебя аж кристинин плакат в горле застрял от смеха)
alex1990for ответил Ty4ka98
сегодня в 00:12
Ty4ka98:
Нет, смирятся - это не то слово. Мы не обращаем на них внимания, вот и все. Прочитав их комментарии я не увидел конструктива, и переключился на более нормальных людей, с кем можно нормально подисскусировать, а не отвечать на стандартный и глупый набор пасквилей в сторону "Барселоны".
как тебе игра месси? мне кажется, ему надо что-то делать со штрафными. они летят либо совсем рядом, либо в штангу, либо во вратар. причем в штангу чаще всего, что довольно удивительно.
Y.N.W.A. ответил el barsa
сегодня в 00:12
el barsa:
ну грош цена тогда вашему фанатскому корпусу - если за реал болеют такие ............ как тайсон - человек болеющий за миллионы команд и имеющий 40 аккаунтов . им же и поставленные лайки в этих самых топах
Точно такая же история была, когда в топах висели пробарселоновские персонажи, которых и след простыл на сайте и которые также были облайканы ботами.
Mamaev ответил Ty4ka98
сегодня в 00:12
Ty4ka98:
Читаю комментарии и не понимаю, почему никто не говорит о хорошей игре Деулофеу? Парень рвал свой фланг, иногда так рвал, что даже сам за собой не успевал :) А также про то, как отменно сыграл Юмтити?! По-моему француз на данный момент играет лучше, чем Пике. Пике тоже хорошо играет, просто на контрасте с Юмтити он выглядит хуже. У Самуэля по-моему больше 10-ти отборов мяча за матч. Ого-го вроде бы. Также не устану повторять, что у нас на воротах стоит один из лучших вратарей современности. Тер Штеген просто красавчик. Не вытащил лишь тогда, когда мяч был мертвый.
У деулофеу техники нет, и не будет, не уровень он. Максимум со скамейки выпускать, ухудшенный Педро
волгoдoн ответил Evgeny Moreman
сегодня в 00:12
Evgeny Moreman:
Целься, но смотри не промажь.
А то что? Убедишь меня лирически или классически адрес попросишь?
Особенный 2 ответил Ty4ka98
сегодня в 00:11
Ty4ka98:
Читаю комментарии и не понимаю, почему никто не говорит о хорошей игре Деулофеу? Парень рвал свой фланг, иногда так рвал, что даже сам за собой не успевал :) А также про то, как отменно сыграл Юмтити?! По-моему француз на данный момент играет лучше, чем Пике. Пике тоже хорошо играет, просто на контрасте с Юмтити он выглядит хуже. У Самуэля по-моему больше 10-ти отборов мяча за матч. Ого-го вроде бы. Также не устану повторять, что у нас на воротах стоит один из лучших вратарей современности. Тер Штеген просто красавчик. Не вытащил лишь тогда, когда мяч был мертвый.
Позови брательника своего, Санчо Пансо, где он?
Ty4ka98 ответил Y.N.W.A.
сегодня в 00:10
Y.N.W.A.:
Ахах. Помню времена, когда барсафаны выводили в топы комменты своих собратьев. Сейчас же даже у себя на ветке им приходится смиряться с топами в лице мадридистов)
Нет, смирятся - это не то слово. Мы не обращаем на них внимания, вот и все.

Прочитав их комментарии я не увидел конструктива, и переключился на более нормальных людей, с кем можно нормально подисскусировать, а не отвечать на стандартный и глупый набор пасквилей в сторону "Барселоны".
Evgeny Moreman ответил волгoдoн
сегодня в 00:10
волгoдoн:
Гляжу попал точно в цель)
Целься, но смотри не промажь.
Особенный 2 ответил Mamaev
сегодня в 00:10
Mamaev:
Аллеу, на каком месте сейчас Барса, и на каком Реал? Барса уже свой матч с атлетико сыграла
Барса отскочила, в плей-офф снова затухнет..Месси пока есть силы набивает себе стату на аутсайдерах
волгoдoн ответил Evgeny Moreman
сегодня в 00:09
Evgeny Moreman:
Смотри не е .....сь с колеса на своей аватарке.
Гляжу попал точно в цель)
BarsfanBaku
сегодня в 00:08
Гомеш за весь матч всего один хороший пасс дал , а так бесполезный игрок . можно было с первых минут паулиньо выпускать , Не смог забит пару моментов месси , не хватило точности , а так на выезде ничья норм
Agamaga ответил Y.N.W.A.
сегодня в 00:08
    Evgeny Moreman ответил волгoдoн
    сегодня в 00:08
      Ty4ka98
      сегодня в 00:07
      Читаю комментарии и не понимаю, почему никто не говорит о хорошей игре Деулофеу? Парень рвал свой фланг, иногда так рвал, что даже сам за собой не успевал :)

      А также про то, как отменно сыграл Юмтити?! По-моему француз на данный момент играет лучше, чем Пике. Пике тоже хорошо играет, просто на контрасте с Юмтити он выглядит хуже. У Самуэля по-моему больше 10-ти отборов мяча за матч. Ого-го вроде бы.

      Также не устану повторять, что у нас на воротах стоит один из лучших вратарей современности. Тер Штеген просто красавчик. Не вытащил лишь тогда, когда мяч был мертвый.
      Особенный 2 ответил Y.N.W.A.
      сегодня в 00:07
      Y.N.W.A.:
      Ахах. Помню времена, когда барсафаны выводили в топы комменты своих собратьев. Сейчас же даже у себя на ветке им приходится смиряться с топами в лице мадридистов)
      я грею это место для арбузника с его километровым текстом..
      А то всякие ноунеймы барсаглорские стали занимать ТОП
      el barsa ответил Y.N.W.A.
      сегодня в 00:06
      Y.N.W.A.:
      Ахах. Помню времена, когда барсафаны выводили в топы комменты своих собратьев. Сейчас же даже у себя на ветке им приходится смиряться с топами в лице мадридистов)
      ну грош цена тогда вашему фанатскому корпусу - если за реал болеют такие ............ как тайсон - человек болеющий за миллионы команд и имеющий 40 аккаунтов .

      им же и поставленные лайки в этих самых топах
      Mamaev ответил Y.N.W.A.
      сегодня в 00:06
      Y.N.W.A.:
      Ахах. Помню времена, когда барсафаны выводили в топы комменты своих собратьев. Сейчас же даже у себя на ветке им приходится смиряться с топами в лице мадридистов)
      Соня всегда сам себя выводил в топ с 40 акков. Как и сейчас впрочем
      Evgeny Moreman ответил Fantomas1
      сегодня в 00:04
      Fantomas1:
      Ну ну, не смеши, 2 ЛЧ это от того что спад у Баварии и Барсы, а так вся заслуга Зидана что не трогает тот состав что до него был наигран уже, и повезло что Кросс и Модрич есть в команде, это конечно хуже чем Хави и Иньеста. но в мире равной полузащиты пока нет, но Модрич стар уже, он сдает, а Зидан не знает кем его заменить.Он вообще ничего не знает.
      Главная задача тренера в звёздной команде -как у хирурга ,не навредить ,не мешать играть ,Зидан с этим справляется,а самое главное в разброда в команде нет ,он подчинил себе игроков своим авторитетом,а про бред ,что кто там постарел,вообще молчу ,у Реала два состава ,и ещё талантливую молодежь ведут.
      el barsa ответил Armyan4eG
      сегодня в 00:04
      Armyan4eG:
      тоже верно но согласись Роберто на той же позиции был бы более полезен, выполняя те же функции и лучше... зачем в таком матче именно давать шанс Гомешу а не Роберто, но голова Вальверде мне нравится кроме всего прочего толковый мужик.
      согласен .

      но конкретно в этом матче роберто играл правого защитника а на позицию гомеша на правый фланг атаки пошел деу

      все таки роберто лучше играет в центре и на фланге защиты чем в атаке .

      и лучше всего на фланге пока дембеле травмирован держать деу . он очень старается . стартавая скорость пас прострел - все при нем .
      Y.N.W.A.
      сегодня в 00:03
      Ахах. Помню времена, когда барсафаны выводили в топы комменты своих собратьев. Сейчас же даже у себя на ветке им приходится смиряться с топами в лице мадридистов)
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100