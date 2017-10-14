«Барселона» и «Атлетико» поделили очки

«Барселона» сыграла вничью с мадридским «Атлетико» в матче 8-го тура чемпионата Испании.
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»
«Атлетико» - «Барселона» 1:1 (1:0)
Голы: Сауль 21 - Луис Суарес 82.
«Атлетико»: Облак, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Годин, Сауль, Габи, Феррейра Карраско, Коке, Корреа (Гайтан 59), Гризманн.
Главный тренер: Диего Симеоне.
«Барселона»: тер Штеген, Умтити, Альба, Нелсон Семеду (Серджи Роберто 61), Пике, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Деулофеу 61), Андре Гомеш, Месси, Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
Предупреждения: Габи 14, Умтити 33, Ракитич 45.
Судья: Матеу Лаос.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Картина такая,с эйбаром месся забивает,со Спортингом его не видно..С купленным Эквадором забивает,с Атлетами опять не видно..И этого короля эйбаров сунули в тройку на ЗМ..Хотя он будет лишь наблюдать ,как лучший игрок мира Роналду поднимает трофей)
Картина такая,с эйбаром месся забивает,со Спортингом его не видно..С купленным Эквадором забивает,с Атлетами опять не видно..И этого короля эйбаров сунули в тройку на ЗМ..Хотя он будет лишь наблюдать ,как лучший игрок мира Роналду поднимает трофей)
1) Месси устал
2) Гомеш бревно
3) Месси один не может тащить
приятного просмотра!)
1) Месси устал
2) Гомеш бревно
3) Месси один не может тащить
приятного просмотра!)