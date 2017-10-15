«Фиорентина» одолела «Удинезе»

В матче 8-го тура Серии А «Фиорентина» была сильнее «Удинезе».
Флоренция, стадион «Артемио Франки».
«Фиорентина» - «Удинезе» - 2:1 (1:0)
Голы: Терео 28, 57 — Самир 72.
«Фиорентина»: Спортьелло, Пеццелья, Астори, Бираги, Лорини, Бенасси (Витор Уго 76), Бадель, Верету, Кьеза (Эссерик 80), Симеоне, Терео (Cанчес 84).
Главный тренер: Стефано Пиоли.
«Удинезе»: Биссарри, Видмер (Аднан 46), Нюйтинк, Самир, Анджелла, Янкто, де Пауль, Фофана (Перица 69), Барак, Лазанья (Ридер Матос 46), Лопес.
Главный тренер: Луиджи Дельнери.
Предупреждения: Самир 53, Верету 54.
Судья: Массимилиано Иррати.
В другом матче тура «Лацио» обыграл «Ювентус».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте