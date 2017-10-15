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«Фиорентина» одолела «Удинезе»

сегодня, 15:26
ФиорентинаФиорентина2 : 1УдинезеУдинезеМатч завершен

В матче 8-го тура Серии А «Фиорентина» была сильнее «Удинезе».

Флоренция, стадион «Артемио Франки».

«Фиорентина» - «Удинезе» - 2:1 (1:0)
Голы: Терео 28, 57Самир 72.

«Фиорентина»: Спортьелло, Пеццелья, Астори, Бираги, Лорини, Бенасси (Витор Уго 76), Бадель, Верету, Кьеза (Эссерик 80), Симеоне, Терео (Cанчес 84).
Главный тренер: Стефано Пиоли.

«Удинезе»: Биссарри, Видмер (Аднан 46), Нюйтинк, Самир, Анджелла, Янкто, де Пауль, Фофана (Перица 69), Барак, Лазанья (Ридер Матос 46), Лопес.
Главный тренер: Луиджи Дельнери.

Предупреждения: Самир 53, Верету 54.

Судья: Массимилиано Иррати.

В другом матче тура «Лацио» обыграл «Ювентус».

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Все комментарии
The Bilderberg group
сегодня в 16:27
Пиоли хорошую работу проделывает с этим набором футболистов.
Шуnя771
сегодня в 16:16
"Фиалки, купите фиалки...!"
juchok
сегодня в 15:34
кипер Удине подарил 3 очка фиалкам
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